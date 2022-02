Xiaomi Redmi Note 11 a 159€: la novità è già in sconto ASSURDO

La novità del giorno è Xiaomi Redmi Note 11 Lite e – per l'occasione – puoi già prenderlo in gran sconto da Gshopper. L'eccezionale medio di gamma, dotato di tutto quello che può servirti in uno smartphone, lo porti a 159€ appena per l'edizione con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione.

In omaggio ricevi anche spedizioni rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Per approfittarne, devi solo metterlo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “AEC7900C6273”. Disponibilità super limitata.

Xiaomi Redmi Note 11 in gran sconto al lancio

Un dispositivo che appaga innanzitutto la vista, tanto è bello e curato sotto il punto di vista estetico. Dotato di un design elegante e curato nei dettagli, sarà un piacere da guardare.

Le sorprese iniziano quando accendi lo schermo. Un ampio pannello AMOLED da 4,43″ con risoluzione FHD+ e refresh rate da 90Hz. Con un piccolo di luminosità di 1000 nits, potrai godere di eccellente visibilità in qualsiasi condizione di luminosità. Sotto la scocca, il potente processore Qualcomm Snapdragon 680, affiancato – in questo caso – da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Sfruttalo per tutto il giorno senza temere per l'autonomia energetica: a disposizione hai ben 5000 mAh di batteria con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Sfruttalo per lavoro, per tutte le tue attività quotidiane, ma non dimenticare id divertirti! Goditi intense sessioni di gaming oppure divertiti a scattare fotografie sfruttando i 4 sensori alloggiati sul posteriore di questo gioiellino: la camera principale è da ben 50MP e non manca una macrocamera, una per gli scatti con grandangolo e una per la profondità di campo.

Insomma, Xiaomi Redmi Note 11 è uno smartphone completo, di design e di ultima generazione. A questo prezzo poi è un autentico affare, basta approfittare delle promozioni Gshopper del momento per accaparrarsi l'edizione con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “AEC7900C6273”.