Xiaomi Redmi Note 11 a 157 euro spacca: solo su eBay

eBay ha confezionato una super offerta legata al nuovissimo Xiaomi Redmi Note 11, modello della serie Redmi che sta registrando un enorme successo. Mettilo nel carrello a soli 157,50 euro, invece di 249,90 euro.

Stiamo parlando di un risparmio di circa 93 euro! Ricordati però 2 cose. La prima, che per ottenere questo prezzo speciale devi inserire il codice “PIT10PERTE2022” nella sezione dedicata ai coupon prima del check out.

La seconda, invece, che le scorte si stanno esaurendo vista la promozione così accattivante. Quindi è importantissimo essere il più veloce possibile per aggiudicarsi questa fantastica e unica occasione irripetibile.

Anche perché lo Xiaomi Redmi Note 11 è un vero e proprio gioiellino della tecnologia. A parte il rapporto qualità-prezzo che è superlativo, le componenti di questo smartphone Android sono davvero molto interessanti.

Xiaomi Redmi Note 11: a questo prezzo lo devi per forza comprare

Non puoi girare la faccia dall’altra parte e far finta di niente. Su eBay c’è un’offerta da minimo storico per la novità Xiaomi di quest’anno. Il Redmi Note 11 è tuo a soli 157,50 euro. In pratica un vero e proprio regalo.

Scegli di vivere l’esperienza dell’esclusivo display AMOLED FHD+ da 90Hz. Le immagini saranno perfette e tutto ciò che vedrai scorrerà così fluidamente da lasciarti a bocca aperta. Ovviamente il suo splendido design, che ricorda le linee industriali, rende questo smartphone ancora più accattivante.

Ma la vera sorpresa è il suo cuore che batte grazie al potente e pluripremiato processore Qualcomm Snapdragon 680 da 6nm. Una garanzia di velocità, potenza, prestazioni e affidabilità. Non sarai limitato in nulla e potrai davvero vivere un’esperienza folle.

La ricarica rapida da 33W in un attimo porta la carica al 100% e con la batteria da 5.000mAh potrai godere del tuo nuovo Xiaomi Redmi Note 11 per tutta la giornata e oltre. La gestione intelligente del consumo energetico farà il resto.

Non perdere tempo e approfitta di questa offerta prima che finisca in sold out. Acquista il nuovo Xiaomi Redmi Note 11 a soli 157,50 euro, invece di 249,90 euro, utilizzando il codice “PIT10PERTE2022“. Selezionando PayPal potrai pagarlo in 3 rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.