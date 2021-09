Xiaomi Redmi Note 10S è in promozione su Amazon a soli €199,90. Grazie alle offerte di settembre riesci a pagarlo veramente una sciocchezza e a portarti a casa un dispositivo che può soddisfarti totalmente. Le spedizioni sono ovviamente gratuite e se sei abbonato Prime, sono persino velocissime.

Uno smartphone perfetto: Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi Note 10S è uno smartphone che per un utilizzo quotidiano è praticamente perfetto. Disponibile in colorazione Pebble White, ti mette a disposizione praticamente tutto ciò che stai cercando senza, ovviamente, dover affrontare una spesa elevata.

Con il suo display da 6,43 pollici hai una visione dei contenuti pressoché perfetta grazie anche al pannello AMOLED che rende i colori super vividissimi. In questo modo, se ti piace guardare contenuti in streaming, puoi utilizzare lo smartphone senza problemi visto che la risoluzione attestata è nondimeno una Full HD+.

Al suo interno trovi un processore firmato MediaTek che abbinato ai 6 GB di RAM e ai 64 GB di memoria di archiviazione ti permettono di fare tutto ciò che più ami. Infatti avrai un ampio margine di indipendenza grazie anche al fatto di poter inserire al suo interno una MicroSD per espandere lo spazio di archiviazione se ti dovesse servire.

Il comparto fotografico è di ottima fattura visto che vanta una Quad camera posteriore con sensori principale a 64 megapixel e un'ottima lente frontale per poter scattare selfie degni di nota.

Non manca all'appello neanche una batteria megagalattica con una capacità di 5000 mAh che viene abbinata una ricarica rapida da 33W per essere sempre sul pezzo.

Acquista subito questo Xiaomi Redmi Note 10S per non rimanerne deluso, su Amazon lo paghi solo €199,90 in promozione. Con le spedizioni rapide lo ricevi a casa in solo uno o due giorni lavorativi se possiede un abbonamento Prime attivo.

