Scende a prezzo ridicolo Xiaomi Redmi Note 10S. Uno smartphone eccezionale, con tanto di schermo AMOLED e processore potentissimo, che ora porti a casa a 166€ appena da Gshopper, grazie al nostro coupon. Le spedizioni sono rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo. Sii veloce: pochissimi pezzi. Metti subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “1945FB9A0C”.

Xiaomi Redmi Note 10S in sconto assurdo

Uno smartphone che ha tanto, tantissimo, da offrirti. Il suo super display AMOLED da 6,43″ non è un dettaglio: in questa fascia, di solito, i pannelli sono degli IPS. Qui invece hai il top della qualità. Per godere al massimo di film, video e giochi sull'enorme schermo, puoi fare affidamento sul doppio speaker audio stereo.

Usalo per tutto il giorno senza remore, grazie all'enorme batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33W e caricatore ultra veloce in confezione. Il suo cuore pulsante è il potentissimo processore Mediatek Helio G95, studiato per offrire il meglio durante il gaming. Se ti permette di fare qualcosa di pesante come lunghe sessioni di gioco, immagina quanto può essere fluido questo smartphone mentre lo sfrutti per le attività quotidiane. A supporto ci sono 6GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione.

Nemmeno la fotografia è trascurata: il comparto fotografico principale conta su ben 4 sensori, con il principale da 64MP. Insomma, a questo Xiaomi Redmi Note 10S manca niente, nemmeno un design sobrio ed elegante. Quello che mancava, fino a oggi, era un forte sconto, che ti desse la possibilità di portarlo a casa a prezzo stracciato.

Ci abbiamo pensato noi! Mettilo subito nel carrello e ricorda di inserire lo speciale codice sconto “1945FB9A0C” prima di pagare. In questo modo, puoi prenderlo ad appena 166€ da Gshopper e le spedizioni sono rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo. Un'occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare.

