Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB a 190€ è un REGALONE folle

Una delle più pesanti offerte eBay del momento è relativa a Xiaomi Redmi Note 10S nell'edizione con 6GB di RAM e ben 128GB di spazio di archiviazione. Uno smartphone super potente, che porti a casa a 190€ circa appena, con un piccolo trucchetto, usando lo smartphone. Come fare? Facilissimo:

assicurati di avere l'app di eBay installata sullo smartphone;

apri il link dell'inserzione del device da dispositivo mobile;

prosegui con l'ordine all'interno dell'applicazione e – prima di pagare – usa il codice “XMASAPP21”.

Non hai possibilità di farlo? Il prezzo è ottimo comunque: lo porti a casa a 199€ appena. Un'offerta che resta super competitiva comunque. In ogni caso, godi di spedizioni assolutamente gratis: il device arriva a casa in una manciata di giorni.

Xiaomi Redmi Note 10S in gran sconto su eBay

Un terminale spettacolare, che inizia a stupire già dal display. Un pannello AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+. Lo schermo perfetto per giocare, compiere le attività quotidiane oppure guardare un bel film.

Sotto la scocca, il potente processore Mediatek Helio G95, supportato in questa edizione da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Tutta la potenza che ti serve, in palmo di mano. Non manca una batteria enorme da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33W, con caricatore incluso in confezione.

Per finire, a completare l'esperienza d'uso ci pensa un doppio speaker audio stereo. Insomma, Xiaomi Redmi Note 10S 6/128GB a questo prezzo è un autentico affare. Segui le istruzioni a inizio articolo per averlo a 190€ circa da eBay. Se non ne hai possibilità, completa l'ordine accaparrandotelo a 199€ circa, è comunque un ottimo prezzo.