Redmi Note 10 by Xiaomi è stato annunciato qualche settimana fa ed è fra gli smartphone la cui commercializzazione si fa più attendere. Sebbene non in via ufficiale, il device è già sbarcato su Amazon Italia. Ci sono entrambe le configurazioni di memoria e due colori. Il prezzo? Si parte da 179€.

Xiaomi Redmi Note 10 è su Amazon

Uno smartphone medio di gamma che su carta ha già conquistato moltissimi utenti. Bello esteticamente, sotto la scocca vanta la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 678, supportato da 4GB di RAM e 64/128GB di storage interno.

Sul frontale, un ampio pannello AMOLED con risoluzione FHD+ e piccolo foro per la selfie camera. Proprio il comparto fotografico, su questo device, è molto interessante. Sul posteriore c’è infatti un poker di sensori, con il principale da 48MP, uno da 8MP ultra grandangolare, uno da 2MP per la profondità di campo e un ultimo – sempre da 2MP – per le macro.

Infine, Xiaomi Redmi Note 10 non teme rivali per quanto riguarda l’autonomia energetica, grazie alla presenza di una super batteria da 5000 mAh.

Come anticipato, abbiamo scoperto su Amazon l’atteso medio di gamma nei due tagli di memoria:

Le spedizioni sono garantite dai servizi Amazon Prime tuttavia il dispositivo sarà disponibile dal 7 maggio.

