Lo Xiaomi Redmi Note 10 5G va in offerta su Amazon a 174€, lo sconto del 24% corrisponde ad un risparmio di ben 55 euro rispetto al prezzo solito.

Disponibile in colorazione grigia o blu, Redmi Note 10 ha una scheda tecnica di tutto rispetto, al SoC Qualcomm Snapdragon 678 si affiancano 4GB di RAM e 128GB di storage interno. Il display è un Super AMOLED in risoluzione FullHD+ e con refresh rate a 90 Hz, per un esperienza d'uso sempre fluida e reattiva.

Il comparto fotografico posteriore si basa su una fotocamera principale da 64MP, alla quale è affiancata un'ottica ultra-grandangolare, una macro e un sensore di profondità, per realizzare scatti con il tipico effetto bokeh. Xiaomi Redmi Note 10 5G è in grado di registrare video in 4K a 30 fps o in 1080p fino a 60 fps, non manca la possibilità di effettuare timelaps e riprese in slow-motion.

La batteria integrata del Redmi Note 10 è da ben 5.000 mAh e supporta la ricarica ultra rapida con output a 33W, grazie al caricatore incluso in confezione.

Oggi è possibile acquistare lo Xiaommi Redmi Note 10 5G in offerta su Amazon a 174€, uno sconto molto valido che contribuisce all'ottimo rapporto qualità/prezzo del dispositivo del brand cinese.

Smartphone