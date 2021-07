Xiaomi Redmi Note 10 Pro torna in offerta su Amazon. Grazie a uno sconto effettivo di €40 te lo porti a casa ad appena €259,90. È uno smartphone molto amato e quindi faresti bene a prenderlo in considerazione.

Le spedizioni sono veloci gratuite su tutto il territorio italiano.

Cosa devi sapere su Xiaomi Redmi Note 10 Pro prima di acquistarlo

Basta guardarlo per innamorarsene, ebbene sì Xiaomi Redmi Note 10 Pro ha tutte le carte in regola per diventare il tuo prossimo smartphone. In questa bellissima colorazione Onyx Grey ti permette di avere un device bello ma soprattutto funzionale.

Il display è così ampio che ti permette di guardare contenuti in streaming senza dover strizzare gli occhi. La qualità è elevata e inoltre il pannello AMOLED ti permette di godere di colori unici e vividi.

Non devi neanche preoccuparti delle sue prestazioni visto che il processore Qualcomm Snapdragon e i 6 GB di RAM ti permettono di fare tutto ciò che vuoi in modo immediato.

Se poi sei alla ricerca di uno Smartphone con un ottimo apparato fotografico, questo è stato cucito su misura per te. La fotocamera posteriore è una quad camera con sensore principale da 108 megapixel. Non ti preoccupare neanche per i selfie che vengono a regola d'arte!

Infine, per ultima ma non per importanza è presente una batteria importante da 5020 mAh che viene abbinata alla ricarica cablata rapida da 33 W per garantirti di essere sempre sul pezzo.

Non lasciarti scappare questa occasione e acquista Xiaomi Redmi Note 10 Pro su Amazon a soli €259,90. Se sei cliente Prime approfitta delle spedizioni in 48 ore o usufruisci di quelle gratuite presso i punti di ritiro se sei cliente standard.

PS: puoi decidere di acquistare lo smartphone in un'unica soluzione o partecipare al programma di pagamento a rate di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone