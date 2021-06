Xiaomi Redmi Note 10 Pro è in promozione su Amazon a soli €249. Attraverso un ribasso del 11%, il prezzo di listino subisce uno sconto di €30 che rende l'acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Le specifiche tecniche di Xiaomi Redmi Note 10 Pro: uno smartphone da scoprire

Con un design elegante e curato nei minimi particolari, Xiaomi Redmi Note 10 Pro è uno smartphone di fascia media che sa colpire A primo impatto. Disponibile in colorazione Glacier Blue, acquista quel tocco in più che lo rende speciale.

Monta un DotDisplay da 6,67 pollici che rende la visione dei contenuti immersiva e dinamica. Inoltre è da sottolineare anche l'ottimo rapporto schermo corpo che assicura un'esperienza complessiva ancora più coinvolgente. Al suo interno è presente un processore Qualcomm Snapdragon 732G che viene abbinato a 6 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione. Quest'ultima, all'occorrenza, può essere stanza mediante una MicroSD.

Sulla scocca posteriore è presente una quad camera con obiettivo principale da 108 megapixel. Gli altri tre sensori consentono di scattare foto in tele macro, grandangolare, ultra grandangolare e di profondità. La fotocamera frontale, invece, a una lente da 16 megapixel per selfie perfetti.

Altra caratteristica degna di nota e la batteria che vanta una capacità di 5020 mAh ed è abbinata alla ricarica rapida da 33 W.

Non mancano, In conclusione, il sensore di impronte laterale, il riconoscimento facciale, la NFC e la possibilità di utilizzare due sim contemporaneamente.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro è acquistabile su Amazon €249. Ordinandolo oggi lo si può ricevere in appena 48 ore. Inoltre il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o accedendo al programma di rateizzazione di CreditLine di Confidis.

