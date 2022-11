Xiaomi Redmi Note 10 Pro a meno di 200€, su eBay

Sai cosa ha da offrirti il fantastico Xiaomi Redmi Note 10 Pro? Tantissime funzionalità da top di gamma, velocità estrema e affidabilità unica a un prezzo da entry level. Se non ci credi basta che dai un’occhiata a questa offerta che trovi solo su eBay. Acquistalo a 199,99 euro, invece di 329,90 euro.

Con questo ordini stai salvando dal tuo portafoglio esattamente 130 euro. In più, selezionando come forma di pagamento PayPal, puoi anche decidere di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero da soli 66,66 euro l’una. Un’ottima occasione di risparmio per questo smartphone Android davvero unico.

Partiamo dal suo DotDisplay AMOLED da 6,67 pollici. L’ampia gamma di colori, i 1200 nits di luminosità massima raggiunta e la risoluzione FHD da 2400×1800 fanno di questo schermo una vera e propria finestra affacciata sul mondo. E come se non bastasse, il refresh rate da 120Hz rende tutto così fluido da lasciarti a bocca aperta.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro: tanta tecnologia a un prezzo RIDICOLO

Solo 199,90 euro per questo Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Un best buy di sempre che continua a mantenere i primi posti per rapporto qualità-prezzo vantaggioso e unico. Perché il secondo pezzo forte di questo modello è la fotocamera principale con un obiettivo grandangolare da 108MP. Le altre 3 fotocamere completano l’opera per scatti da favola.

Il terzo motivo per cui devi assolutamente avere il Redmi Note 10 Pro è il suo processore. Grazie al pluripremiato Qualcomm Snapdragon 732G tutto è estremamente veloce e reattivo. Potrai aprire più app contemporaneamente con l’ottima gestione dei suoi 6GB di RAM. Insomma, acquistalo subito a soli 199,90 euro, invece di 329,90 euro e fai l’affare su eBay.

Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.