Se state cercando un nuovo smartphone potente, affidabile, con un ottimo comparto fotografico e che sia “5G ready“, abbiamo la soluzione che fa per voi. Stiamo parlando dell’ottimo mediogamma di casa Xiaomi, il Redmi Note 10 5G che, grazie alla promo del giorno presente su Amazon, lo si può comprare a soli 199,90€, con un risparmio pari al 13% sul prezzo di listino. Non di meno, il device è venduto e spedito dal sito di e-commerce, pertanto gode della massima garanzia possibile e della spedizione gratuita e veloce. Per chi volesse, segnaliamo la possibilità di acquistarlo pagando a rate mediante il servizio di CreditLine di Cofidis.

Redmi Note 10 5G: il device per tutti

Lo smartphone in questione è un ottimo prodotto: in primis, troviamo un meraviglioso pannello da ben 6,5 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da ben 90 Hz. I bordi sono sottili ed è presente una snapper frontale per le videochiamate e i selfie incastonata in un piccolo foro posto al centro dell’unità.

Posteriormente, il device si presenta molto gradevole, con una back cover lucida e minimale e con un modulo fotografico all’avanguardia. All’interno sono presenti tre sensori, con il principale che vanta una risoluzione di 48 Mpx. Grazie alle lenti ausiliare e all’ottimo software di bordo, si possono realizzare scatti e video creativi con un click.

Il Redmi Note 10 5G è un telefono potentissimo, con un processore octa-core di ultima generazione, coadiuvato da banchi RAM da 4 GB e da memorie veloci da 64 GB, ulteriormente espandibili mediante microSD. Non manca neppure la possibilità di connetterlo alle reti di nuova generazione 5G. Vi ricordiamo, a tal proposito, che è necessario disporre di una SIM abilitata al 5G e di un piano tariffario adeguato.

La batteria poi, non vi lascerà mai a secco: troviamo, sotto la scocca, una cella energetica da ben 5000 mAh con turboricarica integrata.

Insomma, per 199,90€ è il device 5G da acquistare, senza alcun dubbio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Xiaomi

Smartphone