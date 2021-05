Xiaomi Redmi Note 10 in super offerta su Amazon a 139€ è un regalo assurdo: uno smartphone medio di gamma super completo e ricco di funzionalità, che puoi avere a questo prezzo usando il codice sconto “VIE9UUF3”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Redmi Note 10 in super offerta su Amazon

Un device eccezionale, che è allo stesso tempo un ottimo smartphone per fare foto e un battery phone, grazie alla sua batteria da 5000 mAh, che puoi ricaricare con il sistema super rapido da 33W.

Un display spettacolare, difficilissimo da trovare in questa fascia di prezzo: un pannello AMOLED da ben 6,43″ con risoluzione FHD e visibilità eccezionale in ogni condizione. Sotto la scocca, il potente processore Qualcomm Snapdragon 678, supportato da 4GB di RAM e 64GB di storage interno.

Lo smartphone perfetto per giocare, per tutti i giorni, per telefonare e per ogni task che potrebbe servirti. Appena annunciato, solo grazie allo speciale codice sconto, Redmi Note 10 lo porti a casa da Amazon a 139€ appena. Ecco come fare:

collegati all'inserzione e metti il prodotto nel carrello;

inserisci il codice sconto “VIE9UUF3” prima di pagare.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

