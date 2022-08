Xiaomi Redmi Note 10 5G in regalo su eBay: 147€

Approfitta del momento migliore per acquistare uno smartphone, sfrutta gli Xiaomi Days di eBay. Grazie al codice sconto “XIAOMIFESTAGO22” metti nel carrello l’ottimo Xiaomi Redmi Note 10 5G a soli 147,20 euro, invece di 249 euro.

In pratica risparmi la bellezza di ben 102 euro! Con meno di 150 euro porti a casa un dispositivo davvero interessante. Partiamo dal presupposto che già con la tecnologia 5G tutto sarà più veloce. Connessione, trasferimento dati, download, streaming e gioco online saranno stabili e potenti.

In più, avrai tra le mani un display ultra fluido per fare tutto ancora più veloce. Infatti, grazie ai 90Hz di refresh rate vedrai scorrere qualsiasi cosa senza interruzioni. Lo schermo AdaptiveSybc FHD+ da 6,5 pollici rende tutto ancora più bello e immersivo. Ma non è solo questo il punto di forza dello Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Xiaomi Redmi Note 10 5G: sconto imponente e tecnologia potente

Xiaomi Redmi Note 10 5G è in offerta su eBay a soli 147,20 euro, invece di 249 euro. Questo prezzo lo ottieni inserendo il codice sconto “XIAOMIFESTAGO22” prima del check out. Inoltre, con PayPal puoi anche pagarlo in 3 comode rate tasso zero.

Le prestazioni di questo device sono garantite dal processore MediaTek Dimensity 700 a 7nm. Potenziato per il gioco, saprà soddisfare anche i “palati” più esigenti. Non c’è pericolo che il tuo videogioco possa soffrire, vivrai un’esperienza sempre un passo avanti.

Tra l’altro, la sera potrai tranquillamente consultare il tuo smartphone, anche prima di andare a letto. La modalità di lettura 3.0 rende tutto molto naturale per i tuoi occhi che crederanno di leggere una pagina di carta.

Infine, la ciliegina sulla torta è la batteria da 5000 mAh. Avrai tutta la potenza necessaria per fare ciò che vuoi. Con una carica garantisce fino a 16 ore di gioco, 22 ore di video e 178 ore di musica. Niente male vero? E con la ricarica rapida da 18W tutto tornerà al 100% in pochi minuti.

Prendi al volo gli Xiaomi Days di eBay e metti nel carrello lo Xiaomi Redmi Note 10 5G a soli 147,20 euro, invece di 249 euro. Ottieni questo prezzo utilizzando il codice sconto “XIAOMIFESTAGO22” e con PayPal paga in 3 rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.