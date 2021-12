Xiaomi Redmi Note 10 5G 128GB a prezzo SBRICIOLATO (197€)

Xiaomi Redmi Note 10 5G, in edizione con 128GB di spazio di archiviazione, è in gran sconto su eBay a 197€ circa appena in occasione delle promozioni di Natale. Un prodotto eccezionale, che prendi a gran prezzo adesso. Come fare? Semplicissimo: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “PIT10PERTE”. Spedizioni assolutamente gratuite.

Xiaomi Redmi Note 10 5G in gran sconto su eBay

Un device al quale manca assolutamente niente, nemmeno il supporto alla connettività super rapida. Sul frontale, un ampio display da 6,5″ con risoluzione FHD+ interrotto solo dalla selfie camera, alloggiata in un piccolo foro in alto al centro.

Sotto la scocca, il potente processore Mediatek Dimensity 700, supportato da 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo è Android 11, sotto interfaccia utente MIUI 12: insomma, tutta la potenza che ti serve in qualsiasi contesto. Che si tratti di giocare, lavorare, scattare foto o gustarti un film: nessun problema.

Sul posteriore, spicca il comparto fotografico, composto da ben 3 sensori: al principale, da 48MP ne è affiancato uno da 2MP (dedicato alle macro) e un altro da 2MP (per la profondità di campo).

Ciliegina sulla torta, una super batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W. Insomma, Xiaomi Redmi Note 10 5G è un prodotto super completo e adesso è anche in gran sconto su eBay in occasione del Natale. Per approfittarne, e averlo a 197€ circa in versione 128GB, devi solo metterlo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applicare il codice “PIT10PERTE”. Spedizioni rapide e gratis, in pochi giorni. Ancora pochi pezzi a disposizione.