Xiaomi Redmi: due smartphone in offerta su eBay

La fascia media degli smartphone è sicuramente quella più ricercata dai più, forse perché riesce a coniugare in maniera esemplare un prezzo adeguato a prestazioni di tutto rispetto. Il periodo del Black Friday e del Cyber Monday, d’altra parte, spingono numerosi store a promuovere diverse offerte a beneficio dell’utenza. È il caso di eBay, che, in questa occasione, ha deciso di scontare in maniera importante due modelli di Xiaomi Redmi, in particolare il Note 11 ed il Note 11 Pro+ 5G.

Redmi Note 11 (4+128)

Questo smartphone vanta uno Snapdragon 680 Octa Core con uno schermo FHD di tipo Amoled DotDisplay. Lo schermo, sicuro punto di forza del prodotto, gode anche di un refresh rate a 120 Hz con una risoluzione di 2400 x 1080.

Comparto fotografico di tutto rispetto, con ben quattro fotocamere esterne (50MP + 8MP + 2MP + 2 MP) e una interna da 13 MP. La batteria è di 5000 mAh, con compatibilità per la ricarica veloce a ben 33W.

Questa versione di Redmi Note 11 era disponibile ad un prezzo di 195€, ma potrete godere di uno sconto importante che farà crollare il prezzo a soli 175,5€.

Redmi Note 11 (6+128)

Per chi vuole qualche prestazioni in più, soprattutto in ambito multiapplicazione non può che considerare la versione con due gigabyte di RAM supplementari.

Questa versione, disponibile inizialmente ad un prezzo di 204€, sarà acquistabile a soli 183,60€.

Redmi Note 11 Pro+ 5G (6+128)

Chi vuole le migliori prestazioni deve sicuramente optare per la versione Pro Plus 5G. Questa vanta un MediaTek Dimensity 920 con schermo amoled fhd+ da 6,67 pollici ed una batteria da 4500 mAh. Quest’ultima compatibile, tra l’altro, con la ricarica a 120W, di cui il caricatore è disponibile in confezione.

MIUI 12.5 basato su Android 11 ovviamente in versione global. Sensori di prossimità, di luce ambientale, accelerometro, bussola elettronica e molto altro ancora. Questa versione ovviamente parte da un equipaggiamento più che sufficiente di 6 GB di RAM e ben 128 di archiviazione.

Questo modello partiva da un prezzo di 349€ ma sarà acquistabile su eBay a soli 314,10€.

Redmi Note 11 Pro+ 5G (8+256)

La versione sicuramente più spinta di questo modello è proprio questa che condivide ogni caratteristica con il modello 6+128 ad esclusione ovviamente dell’equipaggiamento di RAM ed archiviazione.

Il prezzo originale in questo caso era di 399€, ma sarà acquistabile su eBay a soli 359,10€.

