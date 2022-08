Xiaomi Redmi Buds 3 a un prezzo stracciato con il coupon eBay

Continuano gli Xiaomi Days su eBay, ma continuare ad approfittare di questi incredibili sconti non è facile, ce ne sono davvero troppi. Per fortuna possiamo selezionare per voi i migliori e oggi abbiamo scovato questi incredibili auricolari, comodi e dalle prestazioni ottime.

Metti nel carrello gli Xiaomi Redmi Buds 3 a soli 31,99 euro, invece di 49,99 euro. Ottieni questo ulteriore sconto inserendo il codice coupon “XIAOMIFESTAGO22” direttamente in carrello, prima del check out. Inoltre, superando i 30 euro, questo ordine è compatibile con l’opzione “Paga in 3 Rate” di PayPal.

In pratica, selezionando PayPal come metodo di pagamento, in fase di ordine potrai scegliere di dividere l’importo in 3 rate a interessi zero. Non dovrai fornire nessuna garanzia per attivare questo micro finanziamento, me semplicemente selezionare la nuova funzionalità.

Xiaomi Redmi Buds 3: design e prestazioni a un prezzo spaziale

Gli Xiami Days ci stanno regalando fortissime emozioni. Certi prezzi sono davvero eccezionali rispetto a quelli da listino di altri siti e-Commerce. Perciò meglio sbrigarsi prima che finiscano le scorte. Acquista tutto quello che ti serve, il prima possibile e non lasciarti scappare certe super offerte.

Come questa che abbassa il prezzo degli Xiaomi Redmi Buds 3 a 31,99 euro, anziché 49,99 euro. Mettili subito nel carrello e fai l’affare del giorno attivando questo sconto con il codice coupon “XIAOMIFESTAGO22” da inserire in fase di check out.

Questi speciali auricolari semi-in-ear sono comodissimi. La loro forma ergonomica è stata realizzata per calzare perfettamente in qualsiasi orecchio e restituire una qualità audio di alta risoluzione. E con un’autonomia di 20 ore sarai sempre sul pezzo.

Grazie alla riduzione del rumore con doppio microfono per le chiamate, sia tu che io tuo interlocutore sperimenterete un audio più chiaro, nonostante vento e altri rumori. Estraili dalla loro custodia di ricarica e indossali, si collegheranno al tuo smartphone automaticamente.

Approfitta di questa imperdibile promozione. Acquista gli Xiaomi Redmi Buds 3 a 31,99 euro, anziché 49,99 euro. Ma ricordati di inserire il codice coupon “XIAOMIFESTAGO22” per ottenere questo prezzo speciale e conveniente.

