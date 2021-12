Xiaomi Redmi Buds 3, novità Amazon in sconto: prezzo TOP (39€)

I nuovissimi auricolari TWS, gli Xiaomi Redmi Buds 3, sbarcano su Amazon e sono già in grandissimo sconto. Ottimi per la musica, ma anche per parlare al telefono, non manca la cancellazione del rumore. Li porti a casa a 39,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Addirittura, arrivano in tempo per Natale.

Xiaomi Redmi Buds 3 in gran sconto su Amazon

Un wearable spettacolare, dotato di design semi in ear e praticissimo case di ricarica per proteggerli e prolungare l'autonomia energetica.

La presenza del Bluetooth 5.2, insieme alla cancellazione del rumore, li rendono perfetti da usare in un sacco di contesti: ascoltare musica o parlare al telefono sarà un piacere. Non mancano potenti driver da 12 millimetri e – chicca interessante – c'è la ricarica rapida.

Super semplici da configurare, sono naturalmente compatibili con smartphone (Android e iOS), PC, tablet, smart speaker e non solo.

Un prodotto top di gamma, a prezzo speciale in occasione del lancio su Amazon. Il momento di fare un ottimo affare, con gli eccellenti auricolari TWS Xiaomi Redmi Buds 3, è adesso: completa rapidamente l'ordine per averli a 39,99€ appena. Spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.