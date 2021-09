Su AliExpress è stata sganciata una bomba pazzesca: le Xiaomi Redmi AirDots 3 sono in offerta a un prezzo conveniente. Partono da 23,59€ con spedizione gratuita operata in qualche settimana. Metti nel carrello la colorazione che più ti piace e completi l'ordine in appena un secondo.

Sei pronto ad approfittarne? Collegati alla pagina ufficiale del prodotto.

Ps: nel prezzo è già inclusa l'IVA, quindi non dovrai sostenere costi aggiuntivi.

Xiaomi Redmi AirDots 3: le true wireless complete di tutto

Se ascoltare la musica è un'abitudine di cui non puoi fare a meno, con alle orecchie un paio di Xiaomi Redmi AirDots 3 fai diventare ogni brano una performance spettacolare. Queste bombe di wearable sono disponibili in tre colorazioni diverse, quindi scegli la tua preferita senza problemi. Sappi che sono disponibili anche due varianti con cover in silicone e moschettone inclusi e per soli 2€ in più te le consiglio.

Sono comodissime e stabili. Una volta che le indossi non ti daranno alcun fastidio e soprattutto non vorrai più toglierle. Per fissarsi a regola d'arte, sono dotate di punte in silicone morbido. Questa caratteristica le rende così perfette da farle sembrare create su misura.

Gli altoparlanti sono di ultima generazione e riproducono le tue canzoni in alta qualità: i bassi sono corposi e i toni alti melodiosi. Al loro interno non manca la tecnologia Qualcomm di cui puoi fidarti in termini di sicurezza e performance. Inoltre sono dotate di microfono per utilizzarle anche in chiamata e di controlli touch: con un solo dito gestisci la riproduzione musicale.

Sai qual è una chicca? La tecnologia smart wear che mette automaticamente in pausa la musica quando rimuovi un auricolare dall'orecchio.

Infine ti faccio sapere che la custodia di ricarica ti offre circa 30 ore di ascolto.

Acquista subito le favolose Xiaomi Redmi AirDots 3 su AliExpress a partire da 23,59€. Le ordini e le ricevi gratuitamente e senza spese aggiuntive nel giro di qualche settimana.

