Xiaomi Redmi A3 a 88€ è PURA MAGIA: 128GB di spazio e connettività 5G

Xiaomi Redmi A3, con la sua connettività 5G e i ben 128GB di spazio di archiviazione, non penderesti mai di riuscire a prenderlo a meno di 100€. Eppure, approfittando di questa eccezionale occasione Amazon a tempo limitato, hai la possibilità di accaparrartelo a 88€ soltanto, semplicemente completando rapidamente il tuo ordine. La ricevi in modo super rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: si tratta di una opportunità a tempo limitato.

Cuore pulsante di questo dispositivo è il potente processore MediaTek Helio G36, realizzato con un processo produttivo a 12 nanometri per garantire massime prestazioni e una straordinaria efficienza energetica. Abbinato a 4GB di memoria RAM LPDDR4X e 128GB di spazio di archiviazione eMMC 5.1, espandibile fino a 1TB mediante microSD, è in grado di gestire con agilità le vostre app preferite, i vostri giochi e i vostri file multimediali.

Il display Dot Drop da 6,71″ offre un’esperienza di visione coinvolgente, con una risoluzione HD+ di 1650×720 pixel e una luminosità massima di 500 nit. Grazie al rapporto schermo-corpo del 90% e alla tecnologia di oscuramento CC, ogni contenuto verrà visualizzato con una nitidezza e una profondità di colore sorprendenti. E per migliorare ulteriormente il comfort visivo, il display supporta la modalità Luce notturna.

La fotocamera principale da 8MP con obiettivo f/2.0 è in grado di catturare scatti nitidi e dettagliati, mentre la fotocamera frontale da 5MP con obiettivo f/2.2 vi permetterà di realizzare selfie di qualità superiore. Entrambe le fotocamere supportano funzionalità avanzate come la modalità HDR, la modalità Ritratto e il time-lapse, per permettervi di esprimere al meglio la vostra creatività.

La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia elevata, in grado di soddisfare le vostre esigenze di utilizzo per l’intera giornata. E grazie alla ricarica a 10W, potrete ricaricare rapidamente il dispositivo quando ne avrete bisogno. Per garantire la massima sicurezza, è dotato di un sensore di impronte digitali laterale e del riconoscimento facciale basato sull’intelligenza artificiale, offrendo un accesso rapido e intuitivo al vostro smartphone.

Non perdere l’opportunità di concludere un affare sensazionale, prendendo questo eccezionale smartphone 5G a prezzo impossibile. Completa al volo il tuo ordine per avere Xiaomi Redmi A3 a 88€ appena da Amazon. Lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.