Xiaomi Redmi A1: smartphone STRABILIANTE in OFFERTA a soli 79€

Acquista lo Xiaomi Redmi A1 a soli 79,99 euro, invece di 119,99 euro. Si tratta di una super offerta disponibile su Unieuro fino a esaurimento scorte. Tra l’altro hai anche inclusa la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero da soli 26,66 euro. Sì, hai capito bene. A meno di 100 euro ti porti a casa uno smartphone Android completo di tutto.

Partiamo dal processore, il MediaTek Helio A22 che ti permette di utilizzare app e giochi in completa serenità. Passiamo poi al display HD+ Dot Drop da 6,52 pollici con risoluzione a 1600 x 720 pixel. Ogni immagine è perfetta e ricca di dettagli. Scatta foto perfette grazie all’obiettivo ausiliario QVGA con gamma di pixel attivi di 248 x 328 e registra video a 1080p con risoluzione 1920 x 1080 pixel a 30 fps.

Xiaomi Redmi A1: l’essenziale che costa pochissimo

Grazie a Unieuro Sottocosto acquisti lo Xiaomi Redmi A1 a soli 26,66 euro al mese. Un’occasione incredibile che non puoi lasciarti sfuggire. Questo smartphone è adatto a chi cerca un dispositivo essenziale che costa pochissimo, ma senza rinunciare a fluidità e immediatezza di utilizzo. Con una batteria da 5000 mAh lo utilizzi per più di un giorno senza doverlo ricaricare.

Ottimo anche come muletto il Redmi A1 a soli 79,99 euro è un regalo. Tra l’altro, grazie alla partnership con PayPal e Klarna, con Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.