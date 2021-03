Sei in cerca di un nuovo smartphone? Xiaomi Redmi 9C è in offerta su Amazon a soli 99,90€. Il ribasso del 23% corrisponde a uno sconto effettivo di 30,00€ che rende l’acquisto ancora più conveniente. Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Xiaomi Redmi 9C: le specifiche di questo smartphone

Con un design lineare e semplice, Xiaomi Redmi 9C è lo smartphone che sprigiona la tua estrosità. In questa sua versione color Sunrise Orange dona un tocco di colore che non passa inosservato.

Il display HD+ da 6,53 pollici è a goccia ossia ospita nella sua parte centrale un notch che ospita la fotocamera anteriore. L’esperienza visiva, tuttavia, è ampia e immersiva grazie a un rapporto schermo-corpo ottimizzato.

Il processore montato è un Octa Core MTK Hello G35 che viene abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria di archiviazione. La memoria, inoltre, può essere espansa attraverso MicroSD.

Per quanto riguarda l’apparato fotografico, invece, è presente una tripla fotocamera AI con lente principale da 13 megapixel. Le altre due lenti sono da 2 megapixel e consentono di scattare in modalità macro e profondità. Aumentano a 5 i megapixel della fotocamera frontale e dedicata ai selfie.

La batteria è da 5000mAh che è garante di un’autonomia duratura e che supera il giorno di utilizzo. La ricarica, invece, avviene a 10 W.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta la rete 4G, Entrambe le SIM possono essere utilizzate come schede principali.

In confezione sono presenti il cavo di alimentazione micro USB, il caricabatteria e l’adattatore di alimentazione.

