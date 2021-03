Sei alla ricerca di un budget phone, che sia realmente affidabile? Punta tutto su Xiaomi Redmi 9C, che ora su Amazon porti a casa a 99,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Xiaomi Redmi 9C: super prezzo su Amazon

Bello e colorato, questo device è dotato di un design fresco e pulito: l’ideale per qualsiasi fascia d’eta. Sul posteriore, un comparto fotografico composto da ben 3 fotocamere mentre sul posteriore c’è un display da 6,3” con risoluzione HD+. Non manca un piccolo notch a goccia, che naturalmente serve per ospitare la selfie camera.

Come se il prezzo non fosse già abbastanza interessante, Xiaomi ci mette il super carico, equipaggiando questo smartphone con una batteria da ben 5000 mAh: potrai dimenticarti del caricabatterie per almeno 10 giorni!

