Xiaomi Redmi 9A a 89€ è un REGALO: solo Amazon

Xiaomi Redmi 9A è il migliore degli smartphone a meno di 100€ che puoi comprare al Black Friday Amazon. Un dispositivo interessante, che porti a casa a 89€ circa appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Redmi 9A in gran sconto al Black Friday

Un device pensato per chi ne fa un utilizzo base, naturalmente, ma che non manca di avere dei punti di forza non trascurabili. Ad esempio, la batteria è enorme: ben 5000 mAh che sono pronti a garantire un'autonomia energetica pazzesca.

Il display è un ampio pannello HD+ da 6,35″: vedi chiaro, senza sforzare la vista, ma non rinunci a un device che è tutto sommato compatto. Inoltre, non manca nemmeno la tecnologia di protezione dalla luce blu: ne viene emessa di meno e salvaguardi la vista.

Ancora, questo gioiellino ti mette a disposizione uno spazio di archiviazione di 32GB: più che sufficiente per un utilizzo quotidiano, senza l'ansia di che la memoria si saturi (problema tipico degli smartphone entry level).

Infine, è bello. Xiaomi Redmi 9A ha un appeal elegante e curato. Non perdere l'occasione di portarlo a casa a 89€ circa appena e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido: offerta Black Friday Amazon con scorte destinate a durare pochissimo.