Xiaomi Redmi 14C ora disponibile in Italia ad un prezzo bassissimo

Xiaomi porta ufficialmente il Redmi 14C sul mercato italiano, uno smartphone che unisce il design elegante ad elevate prestazioni.

Xiaomi Redmi 14C: caratteristiche e prezzo

Il dispositivo si distingue per un corpo ultrasottile da 8,22 mm e una cornice piatta che conferisce un aspetto raffinato e moderno, mantenendo al contempo una grande maneggevolezza. Xiaomi Redmi 14C è disponibile in varie colorazioni, come il classico Midnight Black, il Dreamy Purple, il Sage Green con finitura opaca e lo Starry Blue che richiama le scie stellari.

Uno dei punti forti di Xiaomi Redmi 14C è il suo display da 6,88 pollici, il più grande mai realizzato nella serie Redmi. Questo schermo garantisce un’esperienza visiva immersiva, ideale per lo streaming, il gaming e la lettura. Grazie alle certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free, insieme alla modalità Lettura e alla Dark Mode, l’uso prolungato dello schermo non affatica la vista.

A livello di prestazioni, Xiaomi Redmi 14C monta un processore octa-core MediaTek Helio G81-Ultra, abbinato a una batteria da 5160 mAh che garantisce fino a 22 ore di riproduzione video. Con la possibilità di espandere la RAM fino a 16GB, il multitasking risulta estremamente efficace e permette di passare da un’app all’altra senza interruzioni. Inoltre, la ricarica rapida da 18W assicura tempi brevi per tornare alla piena operatività.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Xiaomi Redmi 14C non delude: abbiamo infatti una fotocamera principale da 50MP e una frontale da 13MP, perfette per catturare scatti nitidi e di qualità. Le funzionalità avanzate, come i filtri creativi e la ring light frontale, offrono un’esperienza fotografica altamente versatile. Per finire, troviamo un sensore di impronte digitali laterale e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Xiaomi Redmi 14C è disponibile da oggi negli store MediaWorld nei colori Midnight Black, Sage Green e Starry Blue, oltre che nelle configurazioni da 4GB+128GB e 8GB+256GB ai prezzi Sottocosto, rispettivamente 149,90 euro e 119,90 euro invece di 159,90 e 129,90 euro.