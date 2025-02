Xiaomi Redmi 14C (8/256 GB) in offerta a 118€ su Amazon: è il nuovo minimo storico

Lo Xiaomi Redmi 14C è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 118 euro scegliendo la versione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB. Si tratta della scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone low cost in grado di garantire un’ottima autonomia e una dotazione di memoria al top. Per accedere all’offerta basta premere sul banner riportato qui di sotto.

Redmi 14C: è lo smartphone low cost da prendere

La scheda tecnica del Redmi 14C comprende un display IPS LCD da 6,88 pollici con risoluzione HD+ a cui si affianca il SoC MediaTek Helio G81 Ultra. La versione in offerta dello smartphone è dotata di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage oltre che di una batteria da 5.160 mAh.

Il comparto fotografico include anche una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, e una fotocamera anteriore da 13 Megapixel. Da segnlare il supporto Dual SIM oltre al sensore di impronte digitali laterale e al chip NFC. Il sistema oeprativo è Android 14 con Hyper OS.

Grazie all’offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 14C nella versione 8/256 GB al prezzo scontato di 118 euro. La promozione è valida solo per alcune colorazioni dello smartphone. Per poter accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.