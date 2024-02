Xiaomi Redmi 13C con fotocamera da 50MP e batteria 5000mAh a soli 135 euro

Xiaomi Redmi 13C è l’identikit dello smartphone economico perfetto: dotato di un ottimo display, una buona fotocamera da 50 megapixel e una potente batteria da 5000mAh puoi acquistarlo oggi in offerta su Amazon a soli 135 euro. Una piccola spesa per una resa davvero eccezionale.

Xiaomi Redmi 13C in offerta: la scheda tecnica

Xiaomi Redmi 13C è dotato di un processore octa-core MediaTek Helio G85, capace di bilanciare potenza ed efficienza per garantire prestazioni fluide e stabili.

Il pezzo forte è il comparto fotografico da 50 megapixel che, in combinazione con un sistema di elaborazione delle immagini migliorato, ti permette di avere scatti straordinari, sia di giorno che di notte.

La batteria da 5000mAh garantisce non solo che lo smartphone duri per tutta la giornata, ma che possa arrivare addirittura oltre. Inoltre, supporta la ricarica rapida da 18W per ricaricare comodamente e velocemente quando necessario.

Infine, con una memoria interna da 256GB espandibile fino a 1TB hai davvero tutto lo spazio che ti serve per i tuoi contenuti. Il prezzo in offerta è di soli 135 euro: non fartelo scappare.

