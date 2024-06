Xiaomi Redmi 13C da 256GB a PREZZO FOLLE su eBay (-43%)

Se stai cercando uno smartphone che costi pochissimo, magari come primo dispositivo per tuo figlio, ma che vanti comunque delle buone prestazioni, allora non perdere questa occasione. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi 13C a soli 114,90 euro, invece che 199,90 euro.

Dunque come puoi vedere oggi c’è uno sconto del 43% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di 85 euro sul totale. Nonostante questo sia uno smartphone di fascia bassa si presenta con ottime prestazioni che non deluderanno affatto. Ad esempio avrai la possibilità di inserire due Sim e gode di una memoria interna enorme.

Xiaomi Redmi 13C: l’entry level che spacca

Come ti dicevo, anche se Xiaomi Redmi 13C è stato progettato e pensato per gli utenti che vogliono spendere poco, non sacrifica eccessivamente le prestazioni. Monta il processore MediaTek Helio G85 a 8 Core e in questa versione viene supportato da ben 8 GB di RAM. Ha un peso di soli 192 grammi e uno spessore di poco oltre gli 8 mm.

Possiede un bellissimo display da 6,74 pollici e una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP. Gode di ben 256 GB di memoria interna che ti permetteranno di archiviare quello che vuoi senza fare sacrifici. Ha una mega batteria da 5000 mAh e troverai già in confezione un alimentatore da 10 W.

Insomma se vuoi spendere il meno possibile e avere comunque un ottimo smartphone questa è l’offerta migliore di oggi. Perciò vai immediatamente su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi 13C a soli 114,90 euro, invece che 199,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.