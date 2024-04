Xiaomi Redmi 13C da 256GB a 64€ in MENO su eBay, super OFFERTA

Se vuoi portarti a casa uno smartphone dalle ottime prestazioni a uno dei prezzi migliori sul mercato non puoi perderti questa occasione. Se vai subito su eBay puoi aggiungere al tuo carrello il bellissimo Xiaomi Redmi 13C a soli 114,99 euro, invece che 179,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci anche il codice promozionale PSPRAPR24 al momento del pagamento.

Anche se non viene segnalato tieni presente che il prezzo di listino è quello che vedi sopra, ovvero 179,90 euro. Per cui in questo momento avrai un risparmio di oltre 64 euro sul totale. Davvero tanto considerato che siamo comunque di fronte a un ottimo dispositivo con prestazioni eccellenti.

Xiaomi Redmi 13C nella sua versione più completa a pochissimo

Questa è la versione migliore di Xiaomi Redmi 13C, con ben 8 GB di RAM che regalano prestazioni eccellenti e 256 GB di memoria interna che ti permetteranno di archiviare di tutto e installare app senza patemi. È dotato anche di due slot per scheda Sim e puoi inserire una microSD per ampliare lo spazio a disposizione.

Monta il potente processore MediaTek Helio G85 e ha un bellissimo display Dot Drop da 6,74 pollici con refresh rate da 90 Hz. Possiede una fotocamera posteriore spettacolare con sensore principale da 50 MP e fotocamera posteriore da 8 MP. La batteria da 5000 mAh dura tantissimo e si ricarica rapidamente.

Questo è una vera forza della natura e a un prezzo così basso è da prendere all’istante. Perciò prima che l’offerta scada o le unità disponibili spariscano vai su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi 13C a soli 114,99 euro, invece che 179,90 euro. Per averlo a questa cifra ricordati di inserire il codice promozionale PSPRAPR24 al momento del pagamento. Ordinandolo adesso potrai riceverlo direttamente a casa tua senza ulteriori costi e in poco tempo.