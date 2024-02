Xiaomi Redmi 12C a 99€ su Amazon è DA AVERE: 128GB, 5000 mAh, camera 50MP

Xiaomi Redmi 12C è uno smartphone base di gamma, che è pronto a sorprenderti. Infatti, con un investimento decisamente contenuto, questo modello ti offre la possibilità di portare a casa un dispositivo completo sotto ogni punto di vista. Non manca, ad esempio, un’ampia capacità di archiviazione da ben 128GB, ma non solo! Infatti, è presente una generosa batteria da 5000 mAh, che ti garantisce più di una giornata di utilizzo, e c’è persino un sistema di fotocamere con sensore principale da 50MP.

Approfittando della succulenta promozione Amazon del momento, basta completare velocemente l’ordine per avere la possibilità di portarlo a casa a 99€ soltanto con spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta però: la disponibilità è limitata.

Uno smartphone Android che non delude le aspettative, complice anche la presenza di un processore prestante e affidabile come il MediaTek G85. Ampio e comodo il display, che è da ben 6,71″: potrai utilizzarlo per tutto il tempo che ti serve, senza affaticare la vista.

Per finire, attenzione anche al design, che è moderno, ma allo stesso tempo super elegante, grazie alla trama tono su tono del posteriore. Non perdere l’occasione di concludere un ottimo affare su Amazon e completa al volo il tuo ordine per accaparrarti Xiaomi Redmi 12C a 99€ appena con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.

