Xiaomi Redmi 12C a 102€ fa IMPRESSIONE: 128GB, 5000 mAh, fotocamera 50MP

Xiaomi Redmi 12C è lo smartphone potente, recentissimo e super economico. Un device spettacolare. Con una capacità di archiviazione di 128GB.

Con una capacità di archiviazione di 128GB, avrai spazio più che sufficiente per conservare tutti i tuoi file, foto, video e app preferite. Non dovrai preoccuparti di dover cancellare nulla per fare spazio a nuovi contenuti. Inoltre, supporta anche l’espansione di memoria fino a 1TB, quindi potrai ampliare ulteriormente la capacità di archiviazione se necessario.

La batteria da 5000 mAh ti garantirà una durata eccezionale, consentendoti di utilizzare il telefono per lunghe ore senza doverlo ricaricare frequentemente. Potrai goderti i tuoi giochi preferiti, guardare video o navigare su internet senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Ma le caratteristiche di questo smartphone non si fermano qui. La fotocamera principale da 50MP ti permetterà di scattare foto nitide e dettagliate, catturando ogni momento con una qualità straordinaria. Sia che tu stia fotografando paesaggi mozzafiato o ritratti di famiglia, ti offrirà risultati sorprendenti.

Il processore MediaTek Helio G85 garantisce prestazioni fluide e veloci, permettendoti di eseguire contemporaneamente diverse applicazioni senza rallentamenti. Inoltre, il display da 6.71″ con risoluzione HD+ ti regalerà un’esperienza visiva coinvolgente, con colori vividi e dettagli nitidi.

Ancora, è dotato di un sensore di impronte digitali sul retro, che garantisce una sicurezza extra per proteggere i tuoi dati personali. In alternativa, potrai utilizzare lo sblocco del viso basato sull’intelligenza artificiale per un accesso rapido e comodo al tuo smartphone.

Questo eccellente smartphone supporta anche la connettività dual SIM, consentendoti di utilizzare due numeri di telefono contemporaneamente. Inoltre, è dotato di connettività NFC, che ti permette di effettuare pagamenti senza contatto in modo semplice e sicuro.

