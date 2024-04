Xiaomi Redmi 12 (8/256 GB) in offerta a 125€ su Amazon: è un VERO AFFARE

Se siete alla ricerca di uno smartphone economico ma molto valido e completo, in questo momento, la scelta giusta non può che essere rappresentata dallo Xiaomi Redmi 12. Lo smartphone della casa cinese è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è acquistabile al prezzo scontato di 125 euro. Lo sconto riguarda la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage del dispositivo. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Xiaomi Redmi 12: a questo prezzo è lo smartphone da comprare

Dal punto di vista tecnico, il Redmi 12 è dotato di un’ottima scheda tecnica. Tra le specifiche troviamo un display IPS LCD da 6,79 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC MediaTek Helio G88, uno dei chip più potenti per questa fascia di prezzo.

Da segnalare anche 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel e una fotocamera anteriore da 8 Megapixel. Tra le specifiche c’è il supporto Dual SIM e un sensore di impronte digitali laterale.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il Redmi 12 8/256 GB al prezzo scontato di 125 euro. Lo smartphone è spedito da Amazon ed è disponibile per l’acquisto immediato tramite il box riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.