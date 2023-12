Xiaomi Redmi 12 256 GB in super offerta a 169€ (Natalissimi Unieuro)

Lo Xiaomi Redmi 12, nella configurazione da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, è tra le offerte da non perdere della nuova promozione Natalissimi Unieuro. Infatti, è possibile acquistarlo a soli 169€ invece di 229,90€, uno dei prezzi più bassi di sempre per la versione da 256 GB. Ecco il link all’offerta.

Redmi 12 di Xiaomi è uno dei migliori base di gamma del 2023. I suoi principali punti di forza sono la scocca posteriore in vetro in grado di conferirgli un aspetto premium, la certificazione IP53, il grande display da 6,79 pollici e la generosa batteria.

Xiaomi Redmi 12 256 GB a soli 169€ sul sito di Unieuro

Il nuovo Redmi 12 presenta un elegante design in vetro, con uno spessore di appena 8,17 mm, per una qualità costruttiva superiore rispetto alla fascia di prezzo a cui viene venduto. Un’altra caratteristica che lo differenzia dagli altri base di gamma è la resistenza a polvere e schizzi (certificazione IP53), per un utilizzo dello smartphone in qualsiasi contesto.

Pollice in alto anche per il DotDisplay FHD+ da 6,79 pollici, con refresh rate a 90 Hz. Si tratta di uno schermo ideale per qualsiasi tipo di attività, dalla navigazione sui social media alla visione di video senza alcun tipo di interruzione.

Gli altri due elementi che certificano la qualità di questo telefono sono la tripla fotocamera da 50 megapixel e la capacità della batteria da 5.000 mAh. In particolare, l’autonomia è uno dei fiori all’occhiello di uno smartphone che ha venduto tantissimo nel 2023.

Xiaomi Redmi 12 da 256 GB è in offerta a 169€ sul sito unieuro.it. Puoi anche scegliere di pagare in 3 rate a interessi zero da 56€ al mese con Klarna o PayPal, usufruendo della consegna gratuita.

