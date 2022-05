Xiaomi Redmi 10C, novità Amazon a 144€: 5000 mAh, 50MP, Snapdragon 680

Il nuovissimo Xiaomi Redmi 10C, smartphone di fascia media super completo, sbarca su Amazon a un prezzo golosissimo. L’edizione con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione lo porti a casa a 144€ circa appena adesso. Processore Qualcomm Snapdragon 680, fotocamera doppia, con sensore principale da 50MP e batteria da 5000 mAh.

Con una cifra irrisoria, prendi un device che non delude le aspettative. Completa adesso l’ordine per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Attenzione: lo stock è limitato.

Xiaomi Redmi 10C è su Amazon a gran prezzo

Un dispositivo dal look fresco e versatile, perfetto per qualsiasi tipologia di utente perché mette d’accordo qualità e prezzo. Ampio il display, da ben 6,71″. Si tratta di un pannello HD di tipo IPS.

Interessante il cuore pulsante, che fa affidamento sul processore Qualcomm Snapdragon 680, supportato per questa versione da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Il sistema operativo al lancio è Android 11, sotto la completissima interfaccia utente MIUI 11.

Il comparto fotografico non delude le aspettative. Infatti, sul posteriore sono alloggiati 2 sensori fotografici, con il principale da 50MP. A farlo apprezzare particolarmente è la presenza di due caratteristiche ormai sempre più rare: c’è il jack audio da 3,5 millimetri per le cuffie e anche lo slot per inserire una microSD ed espandere lo spazio di archiviazione interno.

Per finire, eccezionale l’autonomia energetica, garantita da una batteria da 5000 mAh. Insomma, Xiaomi Redmi 10C – a questo prezzo – è il classico smartphone da non farsi scappare per chi cerca “di tutto un po’” dal proprio dispositivo, ma non ha voglia di investire un patrimonio. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon: completa l’ordine adesso e accaparratelo a 144€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Attenzione però perché la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.