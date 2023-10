Xiaomi Redmi 10: su Amazon il prezzo scende a 116€, occasione ghiotta

Il Xiaomi Redmi 10 è un’ottima scelta per chi cerca un telefono con un ampio display e buone prestazioni a un prezzo conveniente. Questo smartphone offre un display da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ per una nitidezza straordinaria e colori vividi.

Stiamo parlando di un eccellente smartphone Android entry-level, pensato per chi vuole un device affidabile e completo ad un prezzo onesto. Normalmente proposto a 180€, oggi il Xiaomi Redmi 10 è disponibile in offerta su Amazon a soli 116,85€: un prezzo davvero interessante, che vi consigliamo di non farti sfuggire.

Tornando all’ottimo schermo del Redmi 10, la frequenza di aggiornamento di 90Hz assicura una visualizzazione fluida in ogni momento. Questo smartphone è limentato dal processore Octo-Core Helio G88 da 2.0 GHz, il Redmi 10 offre prestazioni elevate, sia per l’uso quotidiano che per il gaming. Con 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, avrai abbastanza spazio per le tue applicazioni e i tuoi file.

La fotocamera principale da 50+8+2+2 MP a quattro sensori, supportata dall’intelligenza artificiale, consente di catturare foto di alta qualità in diverse situazioni. La fotocamera frontale da 8MP è perfetta per selfie perfetti. Il telefono utilizza il sistema operativo Android 11 con l’interfaccia utente MIUI 12.5 di Xiaomi, offrendo un’esperienza software intuitiva e moderna. La batteria da 5000 mAh garantisce una lunga durata, e la ricarica rapida da 18W ti permette di avere il telefono pronto in poco tempo.

In generale, il Xiaomi Redmi 10 offre un ottimo rapporto qualità-prezzo e rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un telefono affidabile per l’uso quotidiano e l’intrattenimento. Con uno sconto del 36% che lo porta a 116,85€ invece di 181,78€, è un’opportunità da cogliere al volo.

