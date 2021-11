Xiaomi Redmi 10 a 149€: BOMBA Black Friday Amazon 2021

Xiaomi Redmi 10, in versione 64GB, è in sconto top al Black Friday 2021, appena partito su Amazon. Lo smartphone che desideravi, al prezzo che non immaginavi. Super batteria, ottimo comparto fotografico, ampio display e design curato e raffinato. Il tuo affare del giorno lo fai adesso: completa rapidamente l'ordine e godi anche di spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi Redmi 10: prezzo assurdo al Black Friday Amazon

Un ampio pannello FHD+ con refresh rate da ben 90Hz. Un comparto fotografico composto da 4 sensori, con il principale da ben 50MP addirittura. Una batteria enorme, da 5000 mAh, dotato di supporto al sistema di ricarica rapida da 18W.

Tutto qui? Naturalmente no: tutte le tue operazioni quotidiane, dalle più leggere alle sessioni di gaming intense, saranno supportate dal potente processore Mediatek Helio G88, affiancato in questa versione da 4GB di RAM e 64GB di storage interno.

Insomma, Xiaomi Redmi 10 è lo smartphone a buon prezzo ce cercavi, al prezzo che proprio non immaginavi. In occasione dell'inizio del Black Friday 2021 su Amazon, lo porti a casa a 149€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.