Xiaomi Redmi 10 a 139€ è PAZZESCO: 50MP, display 90Hz e 5000 mAh

L’eccezionale smartphone Xiaomi Redmi 10 crolla su eBay a prezzo bassissimo. Un dispositivo super completo con ampio display FHD dotato di refresh rate da 90Hz e il potente processore MediaTek Helio G88, perfetto anche per gli utilizzi più intensi.

Un comparto fotografico d’eccezione e una batteria enorme da 5000 mAh con supporto alla ricarica super rapida. Approfitta adesso degli sconti del momento e porta a casa uno smartphone super completo come questo a prezzo bassissimo da eBay: completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 139€. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, in una manciata di giorni.

Xiaomi Redmi 10 a prezzo ridicolo su eBay

Un prodotto completo, interessante e completo. Lo smartphone perfetto per chi, pur strizzando l’occhio al prezzo, non si accontenta di prestazioni non all’altezza delle aspettative.

Il comparto fotografico principale di questo dispositivo è perfetto per realizzare scatti sempre perfetti. In totale ci sono 4 sensori: al principale da 50MP ne è affiancato uno da 8MP ultragrandangolare, uno da 2MP per le macro e un ultimo – sempre da 2MP – per la profondità di campo.

Il potente processore MediaTek Helio G88, affiancato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, è perfetto anche per intense sessioni di gaming, oltre che per qualsiasi altra attività tu sia solito svolgere con lo smartphone.

Per finire, la grande batteria da 5000 mAh ti consente di superare la singola giornata di utilizzo. All’occorrenza, puoi sfruttare il sistema di ricarica rapida per rifocillare l’autonomia energetica in pochissimo tempo.

Ciliegina sulla torta, non manca il chip NFC, che è perfetto per i pagamenti contactless, senza dover prendere il portafogli.

Se il budget è limitato, non accontentarti di performance e prestazioni deludenti. Il momento è perfetto per spendere pochissimo e portare a casa eccezionale Xiaomi Redmi 10 a 139€ circa appena da eBay: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in una mancata di giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.