Xiaomi realizzerà smartphone Redmi in Argentina, pare

Secondo quanto riferito, Xiaomi avvierà la produzione dei suoi primi smartphone in Argentina dopo aver appena confermato i suoi piani per il mercato locale. L'azienda avvierà, per la prima volta, la costruzione dei suoi terminali nella regione per espandere la propria presenza – attraverso il marchio principale e i sub brand – in tutto il Paese.

Xiaomi vuole conquistare l'America Latina

Secondo un rapporto di Clarin, il colosso tecnologico cinese ha in programma di aumentare la propria presenza in Argentina. Ad oggi, il marchio è già presente in più di 100 paesi e regioni. L'azienda ha già iniziato a commercializzare i suoi primi tre modelli Redmi nel mercato argentino. Inoltre, la notizia arriva anche in mezzo a un grande gap nel mercato domestico locale dovuto all'assenza di Huawei e LG Electronics.

Xiaomi sta anche collaborando con Etercor, che è il partner di distribuzione del marchio cinese per i suoi prodotti elettronici. Juan Pablo Baiardi, funzionario di Etercor, ha dichiarato:

Lavoriamo insieme da diversi anni per far conoscere il marchio ai consumatori argentini. E allo stesso tempo convincere il marchio dell'importanza del mercato argentino in America Latina e dell'enorme opportunità che hanno qui. Come tutti i buoni lavori fatti con pazienza e solidità, ora le due realtà si stanno unendo.

Ha inoltre aggiunto che i consumatori sono alla ricerca di più opzioni e Xiaomi è considerata un'alternativa valida. In altre parole, la compagnia cinese ha molto potenziale nella regione. Al momento, la società produrrà i suoi smartphone dallo stabilimento del gruppo Etercor nella Terra del Fuoco. Questi dispositivi porteranno l'etichetta “Made in Tierra del Fuego” e saranno presto disponibili nel paese.