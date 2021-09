Xiaomi: rasoio 3D top di gamma a 16€, FOLLIA su Amazon

Con il rasoio 3D di Xiaomi , realizzato dal brand Enchen, la barba la fai con un device top di gamma. Costruito in modo impeccabile, impermeabile, ricco di accessori e funzionante con batteria integrata. Su Amazon questo gioiellino lo porti a casa a 16€ circa appena. Come? Spunta il coupon in pagina e completa velocemente l'ordine. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: rasoio 3D a prezzo ridicolo

Un prodotto di nicchia. Parte dell'immenso ecosistema del colosso cinese. Un dispositivo che rispetta la pelle, restituendoti comunque un'ottima rasatura, in tempi brevissimi. Le testine sono 3 e totalmente indipendenti: raggiungono ogni angolo, garantendoti il ricercato effetto 3D.

Costruito con attenzione al design e ai materiali di costruzione, il funzionamento attraverso batteria integrata ti lascia libero dal vincolo di cavi. Un sacco di rasature con una sola ricarica e non solo: grazie a questa peculiarità, puoi sfruttarlo praticamente ovunque. Persino in campeggio, in camper o in auto. Al momento di effettuare la ricarica, affidati all'ingresso USB C e collegalo a quello che hai a disposizione: non solo presa a muro, va bene anche un powerbank o – addirittura – un PC.

Insomma un vero e proprio gioiellino. Non perdere l'occasione di portare a casa questo interessante rasoio 3D di Xiaomi Enchen a prezzo ridicolo da Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa velocemente l'ordine per averlo a 16€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.