Xiaomi corre verso la vetta. Lo dicono i dati Canalys relativi alle vendite del secondo trimestre dell'anno, secondo le quali il produttore cinese è ormai al secondo posto nella classifica internazionale dietro a Samsung e (per la prima volta) davanti ad Apple.

La scalata Xiaomi

Questa la top 5 del momento:

Samsung 19% Xiaomi 17% Apple 14% Oppo 10% Vivo 10%

Ma c'è un dato su tutti a dover preoccupare Cupertino: se Samsung cresce del 15% e Xiaomi dell'83% (cifra che porta il gruppo a insidiare da vicino la vetta), Oppo cresce del 28% e Vivo del 27%. Apple, invece, è momentaneamente ferma al palo: +1% in un trimestre nel quale l'intero comparto è cresciuto del 12%.

Gli ambiti geografici in cui Xiaomi ha fatto la differenza sono l'Africa, l'Europa occidentale e l'America Latina: sa portare i propri device in ogni fascia di mercato e con la linea Mi 11 è andato anche ad erodere potenzialità nella fascia alta. Alla luce dei trend attuali tutto lascia supporre che i prossimi mesi possano essere ancora più complessi per Cupertino, ma Apple sta preparando una generazione 13 con un forte salto evolutivo e stima fin da oggi vendite in crescita di decine di milioni di unità. Insomma, il braccio di ferro presto tornerà serrato.

