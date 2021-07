Xiaomi, che meraviglia il suo ecosistema. Proprio da lì proviene il suo smartwatch – realizzato in collaborazione con il brand Mi Bro – che in sordina è sbarcato su Amazon. Costa pochissimo e offre tanto, in più adesso è anche in sconto: spunta il coupon in pagina e potrai portarlo a casa a 29€ circa con spedizioni rapide e gratis. Un vero e proprio affare, che però devi saper riconoscere.

Xiaomi: eccellente smartwatch in gran sconto

Un bellissimo wearable, realizzato pensando a un design che potesse abbinarsi perfettamente a qualsiasi tipo di outfit. In più, puoi personalizzare i quadranti come preferisci, scegliendo quello che più ti piace.



Dotato di certificazione IP68, non teme il contatto con acqua e sudore e questo lo rende perfetto innanzitutto per l'attività sportiva. Scegli il tuo preferito fra i 12 workout disponibili e tieni traccia dei tuoi progressi mentre ti alleni!

Tutto qui? Assolutamente, sul suo ampio display, con bordi quasi assenti, puoi sfruttare tantissime funzionalità. Leggi le notifiche ricevute sullo smartphone (al quale lo avrai collegato in Bluetooth), guarda le previsioni meteo, gestisci i promemoria oppure imposta una sveglia: tutto a portata di polso.

Infine, non dimenticare che questo gioiellino è anche un validissimo monitor per la salute. Infatti, non manca il sensore per il battito cardiaco e feature dedicate come il monitoraggio della qualità del riposo notturno.

Questo eccellente smartwatch di Xiaomi MiBro, adesso lo porti a casa in sconto da Amazon: spunta il coupon in pagina per averlo a 29€ circa con spedizioni rapide e gratis. Arriverà a casa tua in pochissimo grazie ai servizi Prime. Sii rapido però: solitamente questi coupon durano pochissimo.

