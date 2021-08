Questo smartwatch Xiaomi è un vero e proprio gioiellino. Lo conoscono in pochissimi e sai perché? Perché è ufficialmente realizzato dal brand Haylou, che però è parte dell'ecosistema del colosso cinese. Un prodotto di qualità eccelsa, bello e completo: adesso lo prendi a 18€ circa da eBay godendo anche di spedizioni rapide e gratis.

Sii veloce però: i pezzi a tua disposizione sono pochissimi. Completa rapidamente l'ordine per non perdere un'occasione più unica che rara.

Xiaomi: eccellente smartwatch in gran sconto su eBay

Bello elegante e di design: questo gioiellino lo personalizzi scegliendo fra le tante watch face disponibili e diventerà immediatamente perfetto da abbinare al tuo outfit del momento.

Dotato di ampio display con eccezionale risoluzione, puoi contare su di lui per gestire dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Chiamate e promemoria non saranno un problema.

Non manca tutta la parte dedicata a sport e salute, con funzionalità specifiche dedicate come il rilevamento del battito cardiaco oppure la serie di workout dedicati fra i quali scegliere il tuo preferito.

Insomma, questo smartwatch di Xiaomi è un vero portento e farselo sfuggire questo prezzo è da folli: completa al volo l'ordine da eBay e portalo a casa a 18€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Pochissimi pezzi a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch