Xiaomi: questo smartwatch costa 23€ e non l'hai MAI VISTO

Haylou LS02 è uno smartwatch parte dell'ecosistema Xiaomi e lo conoscono in pochissimi. Un vero peccato, perché a un prezzo decisamente contenuto porti a casa un prodotto di ottima qualità, ricco di funzioni e ben rifinito.

Su Amazon, questo gioiellino è appena tornato in sconto e ti permette di fare un vero e proprio affare. Completando rapidamente l'ordine, potrai portarlo a casa a 23€ circa appena approfittando di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: eccezionale smartwatch in gran sconto su Amazon

Un prodotto di design, con cassa in alluminiò e cinturino in silicone. Lo metti al polso, lo colleghi in Bluetooth allo smartphone e da quel momento in poi puoi gestire tutto dal device: notifiche, promemoria, avvisi, identità del chiamante e non solo. Tutto sotto controllo.

Lascialo al polso anche mentre ti alleni e tieni traccia delle tue performance, scarica i dati all'interno dell'applicazione e monitora i tuoi progressi. Per finire, si tratta anche di un ottimo monitor per la salute: battito cardiaco, qualità del riposo notturno e non solo.

Un prodotto completo, tutta la qualità di Xiaomi. Questo smartwatch è un ottimo wearable di nicchia, che ancora conoscono in pochissimi. Un device entry level, ma super soddisfacente, perfetto per chi desidera mettere al polso un assistente per il quotidiano, spendendo pochissimo. Completa rapidamente l'ordine da Amazon per averlo a 23€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.