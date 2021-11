Xiaomi: questo robot smart 3 in 1 a 15€ è DA AVERE, una chicca

Scommetto che il robot smart, parte dell'ecosistema di prodotti Xiaomi, non l'hai mai visto. Non è solo bellissimo, è anche utilissimo. Dotato di un sacco di funzioni, è un autentico device 3 in 1: puoi usarlo come speaker Bluetooth, come telecomando per scattare foto a distanza e anche come sistema di di vivavoce. Grazie alle promozioni del Black Friday Aliexpress, puoi portarlo a casa a 15€ circa appena con spedizioni super economiche (4€). Completa rapidamente l'ordine per approfittarne.

Xiaomi: bellissimo robot smart a prezzo ridicolo

Proprio bello. Qualsiasi appassionato di tecnologia non resiste all'appeal di un gadget come questo, che – in realtà – è un piccolo concentrato di tecnologia da portare sempre con te.

Dotato di batteria integrata, puoi sfruttare in qualsiasi momento tutte le funzionalità delle quali è dotato. Vuoi ascoltare un po' di musica? Collegalo in Bluetooth allo smartphone e goditi i tuoi brani preferiti. Se intanto arriva una telefonata, nessun problema: puoi agevolmente rispondere, direttamente dal dispositivo, che diventa un vero e proprio sistema di vivavoce.

Quando devi scattare una fotografia, magari un selfie panoramico o una foto di gruppo, il device si trasforma in un telecomando. Infatti, sul suo “pancino” ci sono diversi pulsanti. Puoi allontanarti dallo smartphone, già posizionato per la foto, e poi premere il tasto centrale per scattare: fatto! Non dovrai più rinunciare a una bella foto di gruppo oppure correre in posizione perché scade il tempo dell'autoscatto.

Insomma, il robot smart 3 in 1 di Xiaomi non solo è bellissimo, è anche un gadget molto utile. Lo porti sempre co te e – quando è scarico – lo ricarichi come faresti con lo smartphone. Il momento di approfittare delle promozioni del Black Friday Aliexpress è adesso: completa rapidamente l'ordine per averlo a 15€ circa appena con spedizioni assolutamente economiche. Altre sfizi come questo? Il catalogo è immenso: non resta che sfogliarlo tutto per fare ottimi affari.