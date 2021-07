Su Amazon si nasconde un erogatore d'acqua smart di Xiaomi che è geniale: eviti gli sprechi d'acqua, ma non solo. Un gioiellino che adesso prendi ad appena 17,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochissimi pezzi disponibili.

Xiaomi: erogatore d'acqua smart in gran sconto

Ce l'ho ed è per questo che, appena l'ho visto in sconto, non ho esitato a segnalartelo. Questo dispositivo, realizzato dal marchio Xiaoda, è in realtà parte dell'ecosistema del colosso cinese. Ti accorgi che è così dalla qualità costruttiva e da tutti gli accessori che ricevi in dotazione nel kit. Immagina solo che, per adattarlo praticamente a qualsiasi rubinetto, ci sono 6 tipi di attacco differenti, più relative guarnizioni. Io ci ho messo meno di 5 minuti per sistemarlo.

Bene, a questo punto ti starai chiedendo perché l'ho definito “geniale” e perché – soprattutto – è “smart”. Semplice: dopo averlo installato, non dovrai più aprire il rubinetto con le mani. Basterà sfruttare i precisissimi sensori in dotazione per avere l'acqua che scorre solo quando serve. Puoi decidere se erogarla solo se ci sono le tue mani sotto oppure (sfiorando il sensore laterale) in modo continuativo.

La cosa interessante poi è che la batteria è assolutamente integrata: dura 6 mesi e – solo quando serve – la ricarichi attraverso l'ingresso microUSB in un attimo. Un prodotto geniale, perfetto per quando hai le mani impegnate oppure semplicemente sono sporche ed è meglio evitare di toccare le superfici.

L'erogatore d'acqua smart di Xiaomi è un prodotto che, provato una volta, poi non ci rinunci più. Per averlo subito in super sconto su Amazon a 17,99€ circa, tutto quello che puoi fare è completare immediatamente l'ordine e accaparrartelo prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Ti è piaciuta questa chicca? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

