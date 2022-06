Xiaomi: questo è il miglior top di gamma da comprare su Amazon

Uno dei top di gamma di Xiaomi che più ci piace è lo Xiaomi 12 standard. Parliamo di un super dispositivo che vanta prestazioni uniche in un corpo compatto, con schermo da soli 6,1“. A proposito di display, dobbiamo dirvi che questo è uno dei migliori pannelli presenti sul mercato, premiato da numerosi enti e organizzazioni mondiali (DisplayMate in primis, che lo valutato A+). Su Amazon questo smartphone ve lo portate a casa ad un prezzo eccezionale: solo 753,49€ per gli iscritti al programma Prime..

Bisogna considerare anche che grazie ad Amazon si hanno le spedizioni gratuite incluse nel prezzo, ce la consegna in 24 o 48 ore e l’assistenza gratuita del sito di e-commerce per due anni, sette giorni su sette.

Xiaomi 12: ecco perché devi comprarlo

Uno dei motivi che ci spinge a consigliarvi questo prodotto è il design. Semplicemente bello, con una back cover in vetro satinato che vi conquisterà fin dal primo sguardo. Essendo compatto, si tiene benissimo in mano. Ovviamente è potentissimo: a bordo troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da 87 o 12 GB di RAM e da memorie interne UFS 3.1 molto veloci e capienti.

Il comparto fotografico poi è eccellente: il sensore da 50 megapixel vi regala scatti meravigliosi, ma trovate anche altre lenti che garantiscono foto creative in ogni momento e in ogni condizione di luce. Se amate fare fotografie, questo è un cameraphone eccellente; non di meno, è ottimo anche sul versante video.

La batteria è top e dispone della ricarica rapida da 67 W. Questo è uno dei migliori top di gamma che si possano acquistare oggi sul mercato (753,49€), arriva con Android 12 e sarà aggiornato ancora per molto, molto tempo. Fate la vostra scelta, ma sappiate che c’è anche una versione con schermo da 6,7“, più grande e leggermente più performante. In quel caso il prezzo aumenta e non di poco.

