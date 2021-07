Un prodotto degno di nota, sebbene ancora nascosto su Amazon. Si tratta dell’aspirapolvere Xiaomi Deerma DX700 e ora lo prendi in gran sconto a 69€ circa appena con spedizioni rapide e gratis. Lo amerai per il design, la potenza aspirante e la praticità.

Soprattutto, a questo prezzo sembra impossibile riuscire ad acquistare un elettrodomestico così performante.

Xiaomi: eccellente aspirapolvere a prezzo super

Un design che ti colpisce perché non assomiglia per niente a quello dei classici dispositivi della concorrenza. Questo gioiellino è un prodotto nascosto del colosso cinese, ma basta un giretto su Google per capire che c'è proprio il noto brand leader di smartphone dietro la sua produzione.

Con un motore da 600W la potenza aspirante è garantita e la cosa interessante è che, funzionando a filo, non avrai mai cali di prestazioni. Serve pulire per un'ora di fila? Nessun problema, lui sarà sempre al top.

Non solo, dalla sua ha anche il fatto di essere incredibilmente leggero. Questo implica la possibilità di eliminare polvere, peli, capelli e sporcizia varia non solo dal pavimento, ma anche da punti della casa: ti basterà sfruttare i diversi accessori in dotazione per raggiungere anche gli angoli più piccoli.

Quanto il serbatoio è pieno, basta un gesto per svuotarlo e sei pronto a ricominciare, oppure a riporlo fino al prossimo utilizzo. Fra l'altro, gode di design super slim, che ti permetterà di riporlo un po' ovunque, senza eccessivo ingombro.

Insomma, il tuo affare lo fai oggi su Amazon, grazie al nuovo alleato per le pulizie domestiche. Xiaomi Deerma DX700, l'eccellente aspirapolvere, lo prendi ad appena 69€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Sii rapido però. Solitamente, quando questo gioiellino spunta su Amazon, le scorte durano pochissimo. Ti è piaciuta questa chicca? Sai che le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

