Xiaomi introduce "Pure Mode": la sicurezza prima di tutto

Spesso installare un'applicazione comporta dei rischi piuttosto importanti per la privacy e la sicurezza generale del proprio smartphone, motivo per cui Xiaomi sta iniziando a rilasciare la feature “Pure Mode” per alcuni utenti in Cina. Simile alla modalità “Security Check” disponibile sui dispositivi OPPO, Realme e OnePlus muniti della personalizzazione ColorOS, la Pure Mode della MIUI si occupa di proteggere l'utente anche mentre naviga in rete.

Cos'è e come funziona la Pure Mode di Xiaomi

Ecco le quattro funzioni svolte dalla Pure Mode della MIUI:

Protezione virus: la funzione controlla in tempo reale se l'applicazione installata contiene virus, trojan o malware;

Protezione della privacy: la feature controllare che le app installate non raccolgano informazioni sulla privacy dell'utente;

Controllo della compatibilità: controlla che l'applicazione installata sia compatibile con lo smartphone in uso per evitare crash o bug;

Review da parte degli utenti: la Pure Mode si occupa di controllare le review degli altri utenti per garantirne la compatibilità e sicurezza.

Per attivare la Pure Mode della MIUI è necessario entrare nelle “Impostazioni” dell'app e selezionarla, oppure selezionare la voce “Attiva Pure Mode” durante l'installazione di una nuova app basta per avviare il sistema di controllo in tempo reale.

Non è ancora chiaro se la feature sarà esclusiva della MIUI destinata alla ROM cinese o anche a quella internazionale, ma vi terremo informati in caso di novità.