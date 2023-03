Xiaomi, pulizia top in promo SHOCK: aspira, lava e si pulisce da solo (-56%)

Xiaomi OSOTEK H100 Pro è un sistema di pulizia incredibilmente efficace. Una scopa elettrica completamente wireless che aspira la sporcizia, lava i pavimenti anche con acqua calda e poi si pulisce in totale autonomia. A differenza degli altri modelli, la sua speciale base di ricarica è dotata di doppio serbatoio: in uno viene scaricata l’acqua sporca, mentre l’altro contiene acqua pulita per ricaricare il serbatoio della scopa stessa. Avviene tutto in modo assolutamente automatico e non dovrai sporcarti le mani: anche la spazzola si pulisce in autonomia. Una pulizia del pavimento che non è mai stata così veloce ed efficace. Un prodotto super premium, che adesso puoi portare a casa risparmiando il 56% dal celeberrimo store di GeekBuying.

Per approfittarne, hai bisogno di uno speciale codice sconto, che ti segnalerò a breve. In questo modo, puoi accaparrarti l’intero kit – composto da scopa e base di ricarica – a 329€ circa appena invece di oltre 752€. Ricevi tutto a casa con spedizioni veloci e gratuite, garantite da magazzino europeo. Come fare? Semplicissimo:

metti il prodotto nel carrello;

prima di pagare, applica il codice “OSOTEKH100“.

Sii veloce per approfittarne, la disponibilità in promozione è super limitata.

Xiaomi OSOTEK H100 Pro: grandi pulizie a prezzo piccolissimo

La prendi dalla sua base di ricarica, la usi per pulire anche lo sporco più ostinato sui pavimenti e ottieni risultati sorprendenti. L’acqua utilizzata per la pulizia è calda e arriva fino a ben 60°: è per questo che il risultato finale è decisamente più efficace rispetto a quelli che potresti ottenere con altri modelli. Ovviamente, acqua calda e acqua sporca sono gestiti da due serbatoi completamente separati: non ci sarà alcun contatto.

Quando finisci di lavare, riponi la scopa nella sua base e lasciati stupire dalla pulizia automatica. Le acque reflue saranno spostate direttamente nel serbatoio di raccolta generale. Se necessario, il serbatoio dell’acqua pulita sarà ricaricato. La spazzola verrà lavata, così da non mantenere residui della pulizia precedente. Per asciugarla, non dovrai posizionarla sulla finestra, sul termosifone oppure in balcone. Avverrà tramite lo speciale sistema di asciugatura, integrato anche esso sulla base di ricarica.

In questo modo quando sarà necessario prendere nuovamente il tuo prezioso alleato per le pulizie domestiche, e iniziare a pulire il pavimento, lui sarà già pronto. Non preoccuparti dell’utilizzo nel tempo: grazie a tutti gli automatismi di manutenzione, tu dovrai fare ben poco per mantenere efficiente tutto il sistema. Non rischierai, dopo qualche settimana, di iniziare a sentire sgradevoli odori provenienti dalla base di ricarica. Purtroppo, è un rischio che con scope elettriche come queste si corre molto spesso.

Approfitta dello sconto di GeekBuying e porta adesso a casa lo spettacolare sistema firmato Xiaomi, che aspira e lava con acqua calda. Risparmia il 56% su OSOTEK H100 Pro usando lo speciale coupon:

mettilo adesso nel carrello;

prima di completare il tuo ordine, applica il codice “HOSOTEKH100”.

Te l’accaparri a 329,31€ invece di circa 752€. Lo ricevi a casa con spedizioni veloci e gratuite, garantite in pochi giorni da magazzino europeo. In più, scegliendo di pagare con PayPal, puoi dividere l’importo in 3 rate a interessi zero e senza commissioni. Approfitta dell’offerta lampo adesso: le scorte potrebbero finire ancora prima della scadenza della promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.