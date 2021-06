Non uno a caso. L'aspirapolvere super compatto di Xiaomi è eccellente: con un motore da 120W pronto a sorprendere. Inizia a farti conquistare dal prezzo: a 39,99€ non c'è concorrenza – per potenza e prestazioni – che tenga. Sono gli affaroni dell'Amazon Prime Day: spedito veloce e gratis.

Xiaomi: potente aspirapolvere, affarone Prime Day

Bellissimo esteticamente, super compatto e funzionante attraverso batteria integrata.

Bello il guscio, certo, ma a fare la differenza è quello spettacolo di motore da 120W, che finalmente ti dimostrerà cosa significa essere compatto, ma aspirare comunque tantissimo.

Perfetto per il quotidiano in casa, è assolutamente un accessorio indispensabile per tenere pulita la macchina! Con gli accessori in dotazione, raggiungi anche gli angoli dove la maledetta polvere si annida (per non parlare del tabacco, se sei fumatore!) e la elimini!

Provare per credere, Xiaomi non delude: ora a 39,99€ grazie all'Amazon Prime Day. Un prezzo assurdo, per l'aspirapolvere compatto che tutti dovremmo avere.

Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non perdere le offerte del Prime Day, aggiornate in tempo reale: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

