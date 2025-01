Xiaomi proroga gli Sconti d'inverno con coupon a sorpresa

Lo store ufficiale di Xiaomi ha prorogato la promozione Sconti d’inverno fino al prossimo 10 febbraio. Le nuove offerte iniziano da oggi e, per l’occasione, fino a questa domenica gli utenti possono beneficiare di un extra sconto del 10% grazie al coupon a sorpresa.

Il regolamento della promo Sconti d’inverno Xiaomi chiarisce che il coupon a sorpresa è valido solo su alcuni prodotti selezionati e che può far risparmiare fino a 200 euro. Sono poi stati prorogati anche gli sconti per POCO C75 e Xiaomi 14T, rispettivamente pari a 10 euro e 50 euro (entrambi resteranno validi fino al 10 febbraio).

Le migliori offerte degli Sconti d’inverno di Xiaomi

Il riscatto del coupon non richiede l’inserimento di un codice particolare, ma è sufficiente scegliere il prodotto che si desidera acquistare, cliccare sul link Ottieni buoni accanto a Coupon: 10% Off, quindi premere su Ottieni e Acquista Ora. Nella pagina del check-out il sistema riconoscerà in automatico il coupon riscattato in precedenza più eventuali altri sconti disponibili.